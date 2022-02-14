TCMB, FAST işlem tutarı limitini 5 bin liraya yükseltiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemine entegrasyonu tamamlanan TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10 bin liraya kadar işlem yapılabileceği belirtilerek, "Para transferlerinde 2 bin lira olan FAST işlem tutarı limiti de 21 Şubat itibarıyla 5 bin liraya yükseltilecektir." ifadeleri kullanıldı.

TCMB'den yapılan duyuruda, ödemeler altyapısının yenilikçi iş yapış yöntemlerini destekleyecek çalışmalar kapsamında, 21 Ağustos 2020'de Türkiye'nin kendi ulusal karekod standartlarının "TR Karekod" ismi altında oluşturulduğu, 8 Ocak 2021'de de yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST'ın devreye alındığı anımsatıldı.

Ödemeler ekosisteminde liralaşma odaklı her türlü teknolojik yeniliğin hızlı bir şekilde uyarlanmasına yönelik gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Orta ve uzun dönem amacı lirayla ödemelerin en pratik, kolay, ucuz ve kapsayıcı ödeme aracı olmasını sağlamak ve sürdürmek olan TCMB'nin 15 Eylül 2021'de ilan ettiği Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu da bu yönde sürmekte olan bir diğer çalışmadır. FAST sisteminin, alışveriş işlemlerinde nakit ödeme yöntemine tamamlayıcı bir alternatif ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmalar TCMB ve Bankalararası Kart Merkezi tarafından sürdürülmektedir. TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10 bin liraya kadar işlem yapılabilecektir. TR Karekod'un yaygınlaşarak hayatımıza girmesiyle vatandaşlarımız alışverişlerde iş yeri tarafından oluşturulan ödeme karekodunu mobil uygulamalarıyla okutarak FAST sistemi altyapısıyla anlık ödeme gerçekleştirebilecektir."

- "FAST aracılığıyla günlük ortalama 3,5 milyon ödeme gerçekleştiriliyor"

Duyuruda, 7 gün 24 saat anlık para transferine olanak sağlayan FAST sistemi aracılığıyla günlük ortalama 3,5 milyon ödeme gerçekleştirildiği, transferlerin müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa sürede tamamlandığı bilgisi verildi.

IBAN yerine telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresiyle kolay ve hızlı bir şekilde FAST ödemesi yapılabilmesine olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemi'ne kayıtlı kullanıcı sayısının 15,5 milyona ulaştığı aktarılan duyuruda, "FAST sistemine gösterilen yoğun ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak para transferlerinde 2 bin lira olan FAST işlem tutarı limiti de 21 Şubat itibarıyla 5 bin liraya yükseltilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Duyuruda, bu gelişmelerin dijitalleşme hedefleri doğrultusunda ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunacağı belirtilerek, FAST sistemine ilişkin detaylı bilgi ve tanıtım içeriğine "https://fast.tcmb.gov.tr" adresinden erişilebildiği bildirildi.