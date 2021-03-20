TCMB Eski Başkanı Naci Ağbal'dan açıklama

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Naci Ağbal, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre 8 Kasım 2020'de, Merkez Bankası Başkanlığına getirilen Naci Ağbal, görevinden alındı.

Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin. — Naci AĞBAL (@naci_agbal) March 20, 2021

Naci Ağbal, bu durumun ardından ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden gerçekleştirdi. Ağbal Twitter hesabından yayınladığı gönderide, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin" açıklamasını yaptı.

Naci Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.