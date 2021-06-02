TCMB Başkanı Kavcıoğlu yatırımcılarla görüştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda erken gevşeme beklentisinin uygun olmadığı yönündeki mesajlar öne çıktı.

Toplantıda TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, para politikasında erken gevşemeye yönelik oluşan beklentinin ortadan kalkması gerektiğine vurgu yaptı.

Başkan Kavcıoğlu özetle şunları söyledi;

"İktisadi faaliyet güçlü seyrini sürdürdü.

Ekonominin yeniden dengelenmesini sağlayacak bir iç talep ve kredi büyümesi için sıkı para politikası gerekiyor.

Enflasyonda yüzde 5 hedefi yakalanana kadar politika faizi, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde oluşacak.

Enflasyonda belirgin düşüş, üçüncü çeyreğin sonu, dördüncü çeyreğin başı gibi olacak.

Sadeleştirilmiş operasyonel para politikası çerçevesini koruyacağız.

Piyasalardaki erken gevşeme beklentisinin ortadan kalkması gerekiyor.

Merkez Bankası fiyat istikrarı amacına bağlıdır."