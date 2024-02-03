TCMB Başkanı Fatih Karahan oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Açıklamadan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

İstifa sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına Fatih Karahan atandı. Atama Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararının hemen ardından TCMB Başkanı Fatih Karahan X sosyal medya hesabını askıya aldı.

Fatih Karahan kimdir?

1982 yılında Eskişehir’de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist görevine atandı.

Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştır.