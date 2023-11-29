TCMB Başkanı Erkan: Enflasyonda gerileme devam edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı.

Erkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Önceliğimiz dezenflasyon, enflasyonla mücadelenin en önemli unsuru kararlılık. Toplum ve fiyat koyucular tarafından kabul görmesi."

"Enflasyondaki yükselişten sonra politika kararlarının devreye girmesiyle birlikte beklentilerde iyileşme işaretleri belirmeye başladı."

"İlk defa indirimler başladı"

"Fiyatlama davranışlarında olumlu bazı gelişmeler yaşanıyor. Otomobil ve beyaz eşyada ilk defa indirimler başladı. Büyükşehirlerde kira artışlarında yavşama sinyalleri alıyoruz, parasal aktarım sürdükçe bu belirtiler artacak."

"Döviz kuru istikrarı enflasyonu olumlu etkileyecek"

"Kasım öncü göstergeleri aylık enflasyonda gerilemenin devam edeceğine işaret ediyor. Döviz kurundaki istikrarın aylık enflasyona olumlu etkisi olacak."

"Firmaların iki haftada bir fiyat değiştirdiği bir dönemden fiyatların daha uzun sürede değiştiği bir döneme geçeceğiz."

"Bireysel kredi büyümesinde normalleşme başladı"

"Bireysel kredi büyümesinde normalleşme başladı. Adımlarımızın kredilerde yeterli finansal sıkılığı sağladığını düşünüyoruz. Ticari kredi büyümesi süreklilik gösteriyor ve dengeli yapıda."