TCMB Başkanı Ağbal mesajı verdi: Devam edeceğiz

TCMB Başkanı Naci Ağbal, "TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek. Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.

"TÜM PAYDAŞLARLA EŞ GÜDÜMLÜ ÇALIŞMAK BİZE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAKTIR"

TCMB Başkanı Ağbal, "Merkez Bankası olarak her ne kadar kararlı olsak da bu konuda toplumun her kesiminin desteğine ihtiyacımız var. Bu zorlu yolculuğumuzda tüm paydaşlarla eş güdümlü çalışmak bize önemli katkı sağlayacaktır" dedi.