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TCG İskenderun gemisi yaralıları sevk edecek!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG İskenderun gemisinin bu gece İskenderun Limanı'na yanaşacağını, depremde yaralanan vatandaşları Mersin'deki hastanelere sevk edeceğini bildirdi.

Akar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'daki AFAD Koordinasyon Merkezinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile açıklama yaptı.

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