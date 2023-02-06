TCG İskenderun gemisi yaralıları sevk edecek!

Akar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'daki AFAD Koordinasyon Merkezinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Akar: TCG İskenderun gemisi depremde yaralanan vatandaşlarımızı Mersin'deki hastanelere sevk edecek https://t.co/845ejWgKeO pic.twitter.com/nodZ1RN7N1 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 6, 2023