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TCG Gediz fırkateyni Doğu Akdeniz'deki eğitimlerini tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gediz fırkateyninin Doğu Akdeniz'deki eğitimlerini başarıyla tamamladığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Gediz Fırkateynimiz, harekata hazırlık faaliyetleri kapsamında su üstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül 2020'de Doğu Akdeniz'de başarıyla icra etmiştir." ifadelerine yer verildi.

 TCG GEDİZ Fırkateynimiz, harekâta hazırlık faaliyetleri kapsamında suüstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de başarıyla icra etmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/C9pin74qYU

Paylaşımda, eğitimden fotoğraflar da kullanıldı.

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