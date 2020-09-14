TCG Bozcaada, Lübnan açıklarındaki göçmenleri kurtardı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan açıklarında görev yapan TCG BOZCAADA Korvetimiz, 10 gün önce Lübnan’dan hareket ettiği belirlenen ve içerisinde 37 kişinin bulunduğu ahşap bir tekne tespit etti. Teknede bir kişinin vefat ettiği görülürken, teknede bulunanların 5’inin çocuk, 10’unun da kadın olduğu belirlendi.

Yasadışı yollardan göç etmeye çalışan teknedekilerden sağlık durumu kritik olan bir çocuk da derhal TCG BOZCAADA’nın revirinde tedaviye alındı. Tehlikeli bir yolculuğa çıkan göçmenler TCG BOZCAADA personelimizin dikkati sayesinde tespit edilerek, UNIFIL makamları ile koordineli şekilde kurtarıldı.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kapsamında görev yapan TCG BOZCAADA Korvetimiz, Lübnan açıklarında 37 kişiyi taşıyan ahşap bir tekne tespit etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, tehlikeli sulardan kurtarıldı.https://t.co/PjkAutsLr3#MSB #TSK pic.twitter.com/czFATzaGby