TCG Anadolu gemisinde bayram yoğunluğu

Bayramın ilk gününü, içinde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı gemiyi görmeye ayıran vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren Sarayburnu Limanı'na gelmeye başladı.

Aileleri ile sırada bekleyen çocukların bayramlık kıyafetleriyle gemiyi ziyaret ettiği görüldü.

Bazı vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve balonlarla geminin göründüğü her noktadan fotoğraf çektirdi.

Kayıtları yapıldıktan sonra gruplara ayrılan vatandaşlar, askeri görevlilerin rehberliğinde gemiyi gezdi.

Gemi, bugün saat 18.00’e kadar ziyaret edilebilecek.