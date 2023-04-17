TCG Anadolu gemisi, ziyaretçi akınına uğradı

İçinde, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı TCG Anadolu, demir attığı Sarayburnu Limanı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

Çok sayıda vatandaş, gemiyi gezmek için liman girişinde sıraya girdi. Vatandaşların ilgisi nedeniyle liman girişinde yoğunluk oluştu.

Geminin askeri görevlileri tarafından içeri alınan vatandaşlar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

TCG Anadolu'nun gurur kaynağı olduğunu dile getiren ziyaretçiler, Türk donanmasına yeni ve daha iyi gemilerin inşa edileceğine inandıklarını ifade etti.

TCG Anadolu gemisini görmek için Konya'dan gelen Nusret Gür, "Bu eser, devlet ve milletin kaynaşmasının bir ürünüdür. Bir arada olduğumuz sürece çok şey başarırız." dedi.

Gemiyi ziyarete gelen Faruk Tunçer ise geminin ilk olma özelliğine dikkati çekerek, "Bununla başladı, umarım serisi devam eder. Millet olarak çok gururluyuz." diye konuştu.

Bugün saat 18.00'e kadar ziyarete açık olacak gemi, 18-23 Nisan tarihlerinde de 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.

TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.