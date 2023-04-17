AjansHaber.com.tr Teknoloji TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girdi

TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girdi

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Sarayburnu Limanı'na demirledi.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle donanmanın hizmetine girdi.

Sarayburnu Limanı'na demirleyen TCG Anadolu, vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İMECE'nin uzay yolculuğu başlıyor!
Murat Kurum, TOGG'u deneyimledi!
İMECE'nin uzay yolculuğu ertelendi!
Erdoğan, İMECE hakkında açıklamalarda bulundu!
TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girdi