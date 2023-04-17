TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girdi
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Sarayburnu Limanı'na demirledi.
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle donanmanın hizmetine girdi.
Sarayburnu Limanı'na demirleyen TCG Anadolu, vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı
TCG Anadolu gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 16, 2023
🔹Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Sarayburnu Limanı'na demirledi. pic.twitter.com/NBfgsDKSoy
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