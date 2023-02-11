TCDD, Türkoğlu Lojistik Merkezi'ni AFAD'a tahsis etti

çadırkent kurulması için AFAD'a tahsis etti



Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, tren ve garlarını depremzedelerin hizmetine açarak afet bölgesine acil ihtiyaç malzemesi gönderen ve afetzedelerin bölgeden tahliyesini sağlayan TCDD, Kahramanmaraş'taki Türkoğlu Lojistik Merkezi'ni çadırkent kurulması için AFAD'a tahsis etti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Felaketin etkilerini en aza indirmek adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Adil Karaismailoğlu'nun koordinasyonunda ekiplerimizle aralıksız çalışıyoruz. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bulunan Türkoğlu Lojistik Merkezi'mizi, çadırkent kurulması için AFAD'a tahsis ettik. Vatandaşlarımızın yarasına merhem oluruz inşallah. TCDD Taşımacılık ile birlikte demir yolları olarak depremzedelere çeşitli yardım malzemeleri, barınma vagonları, arama, kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak iş makineleri gönderdik. Garlarımızı ve trenlerimizi milletimizin hizmetine sunarak afetzede vatandaşlarımızın barınma, ısınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık."

Depremden etkilenen vatandaşları trenlerle bölgeden tahliyesini sağladıklarını bildiren Pezük, demiryolcu personelin de sahada görev aldığını belirtti.

Bir taraftan depremden etkilenen hatların bakım onarımlarını yaparken diğer taraftan arama ve kurtarma çalışmalarına destek olduklarını bildiren Pezük, "Bizlerin de sahada incelemeleri devam edecek. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını bir nebze de olsa hafifletmek için omuz omuza vererek bu zor günleri atlatacağız. Türkiye olarak ağır bir sınavdan geçiyoruz. Hep birlikte bu zor günleri atlatacağız." ifadelerini kullandı.