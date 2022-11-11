T.C. kimlik numarası ezberleme şekline göre zeka türleri!

Kimlik numarasını 4+4+3 şeklinde ezberleyenler, sorgulayıcı bir yapıya sahip olurlar. Her şeyin bir nedeni olduğuna inanır ve sebep sonuç ilişkisiyle olayları çözmeye çalışırlar. Durağanlığı sevmezler, daha dinamik bir hayat sürmeyi tercih ederler.