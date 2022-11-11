T.C. kimlik numarası ezberleme şekline göre zeka türleri!
T.C. kimlik numarasını ezberleme şeklinize göre zeka türleri tahmin ediliyor. İşte kimlik numarasını ezberleme şekline göre zeka türleri!
Kimlik numarasını 4+4+3 şeklinde ezberleyenler, sorgulayıcı bir yapıya sahip olurlar. Her şeyin bir nedeni olduğuna inanır ve sebep sonuç ilişkisiyle olayları çözmeye çalışırlar. Durağanlığı sevmezler, daha dinamik bir hayat sürmeyi tercih ederler.
Kimlik numarasını 4+3+2+2 şeklinde söyleyenler, soyal zekası yüksek kişiler olurlar. Bu kişiler, becerikli, neler yapabilecekleri konusunda neredeyse mükemmel bir öngörüye sahiptirler. Başladıkları işlerde başarılı olma olasılıkları yüksektir.
Kimlik numarasını, 3+2+2+2+2 şeklinde ezberleyenler sosyal ve müzikal zekaya sahip olurlar. Dışa dönük olarak nitelendirilen kişiler yalnız olmayı sevmezler. Yüksek enerjilidirler. Liderlik vasıfları da kuvvetli olur. İletişimleri etkileyici, ikna kabiliyetleri yüksektir.
Kimlik numarasını 3+3+2+3 şeklinde ezberleyenler, hem analitik zekanın hem de sosyal zekanın birlikteliğiyle ön plana çıkarlar. Analitik düşünme konusunda başarılı olan bu kişilerin matematiği kuvvetlidir. Sağlam sorgulardan başarılı sonuçlar çıkarırlar.