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TBMM'ye 3 dokunulmazlık dosyası daha geldi!

Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'a ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 3 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Gelen fezlekeler arasında Temelli'nin yanı sıra MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'ın da dosyaları bulunuyor.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

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