TBMM'nin 27'nci dönem 6'ncı yasama yılı bitiyor

TBMM'nin 27'nci dönem faaliyetlerinde sona gelindi. İlk kez 6 yasama yılının tamamlandığı 27'nci dönemin son haftasında; pazartesi günü Genel Kurul'da organize sanayi bölgelerine (OSB) ilişkin yasa teklifi görüşülecek.

OSB'lerde yapılacak sanayi yatırımlarının hızlandırılması için öncelikle OSB planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemeler öngörüldü.



Genel Kurul'da ayrıca Bartın'ın Amasra ilçesinde 42 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasını araştırmak üzere kurulan komisyonun raporu görüşülecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Kişisel Verilerin Koruması Kurulu'nda (KVKK) boş olan üyelikler için seçim yapılacak. Deprem Araştırma Komisyonu da salı gününden itibaren haftalık planına göre mesai yapacak.