TBMM'nin 15 Temmuz programı belli oldu!

TBMM'de düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı belli oldu.

TBMM'deki program, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğraf sergisi ve kısa film gösterimiyle başlayacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, burada bir konuşma yapacak.

Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde anma töreni düzenlenecek. FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu gece Meclis bahçesinde bomba düşen alana karanfil bırakılacak, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilecek.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katılımcılara hitap edecek.