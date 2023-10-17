TBMM’den ortak Gazze bildirisi!

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında Irak ve Suriye Tezkeresi’nin kabulünün ardından Turizme yönelik düzenlemeleri kapsayan torba kanunu görüşmeye başlamıştı.

Ancak İsrail’in Gazze’de bir hastaneye yaptığı saldırının haberinin gelmesinin ardından oturuma bir süre ara veren TBMM Genel Kurulu, ardından tüm siyasi parti gruplarının imzaladığı bir bildiri yayınladı.

TBMM Başkanvekili Önder tarafından Genel Kurul’da okunan ortak bildiri şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12 Ekim 2023 tarihinde bütün parti gruplarının imzasıyla yayınlanan bildiri doğrultusunda, Filistin ve İsrail’deki gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Gazze’de Al Ahli ve Al Mamedani Hastanelerinin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz.

İsrail’in Gazze halkına karşı, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını artırarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz.

Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak, bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını, uluslararası toplum ve kuruluşlarını, tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz.”

Bu bildirinin okunmasının ardından TBMM Genel Kurulu alınan karar gereğince görüşmelere devam etmeyerek kapandı.