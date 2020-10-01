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TBMM'den Azerbaycan'a özel davet

Meclis Başkanı Şentop'tan Azerbaycan Büyükelçisi'ne özel davet.

Meclis Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'i yeni yasama yılının açılış toplantısına davet etti. Büyükelçi İbrahim, programı, TBMM Genel Kurul Salonu'nun kordiplomatik locasından takip edecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i, yeni yasama yılının açılış toplantısına davet etti.

Şentop, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye'nin, "tek millet-iki devlet" prensibiyle hareket ettiğini söyleyen Şentop, Azerbaycan'ın haklı davasını sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

Şentop, Büyükelçi İbrahim'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılış toplantısına davet etti. Büyükelçi İbrahim, programı, TBMM Genel Kurul Salonu'nun kordiplomatik locasından takip edecek.

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