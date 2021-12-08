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TBMM'deki bütçe görüşmelerinde kavga çıktı

TBMM Genel Kurulu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri esnasında kavga çıktı.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, İçişleri Bakanı Soylu'ya dönerek "Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına neden bindiniz?" dedi. Soylu da Aydın'a "Yalan söylüyorsun" diyerek yanıt verdi. Sözlü atışmanın ardından ayağa kalkan milletvekilleri arasında önce sözlü, sonra yumruklu kavga çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri esnasında yumruklu kavga çıktı.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın kürsüdeki konuşmasında, "İçişleri Bakanı, Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına neden bindiniz? Fotoğrafınız çıktı başka uçak yoktu dediniz. Cumhurbaşkanı'na söyleseydiniz" dedi.

Bu sırada İçişleri Bakanı Soylu, Aydın'a yönelik, "Yalan söylüyorsun" dedi. Sözlü atışmanın ardından ayağa kalkan milletvekilleri arasında önce sözlü, sonra yumruklu kavga çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kavga esnasında "Hesabını vereceksiniz" dedi.

 

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