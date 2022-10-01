TBMM'de seçim öncesi son yasama yılı bugün açıldı

TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı başladı.TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, pandemi nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek. TBMM Tören Alanı'ndaki resepsiyon, saat 19.00'da gerçekleştirilecek.Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, pandemi nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek. TBMM Tören Alanı'ndaki resepsiyon, saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Meclis tarihinde bir ilk

Meclis, tarihinde ilk kez bir dönem içinde 6. yasama yılına girerek bir ilke imza atacak.

Çalışmalarına Salı günü saat 15.00'te başlayacak Genel Kurulu ise yoğun bir gündem bekliyor.

Gündem başlıklar şöyle:

İlk ele alınacak düzenleme ise iktidar ile muhalefet arasında tartışmalara neden olan sosyal medya düzenlemesi olacak.

Sonrasında ise ekonomiye ilişkin torba yasa teklifi milletvekillerinin onayına sunulacak.



Teklifle, Kredi Yurtlar Kurumu'na olan borçların faizleri silinecek.



2 bin lira ve altındaki telefon, doğalgaz, elektik faturalarından kaynaklanan icra borçları tasfiye edilecek.



Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlar devlet tarafından üstlenecek.



Kur Korumalı Mevduat Sistemi (KKM) bir yıl daha uzatılacak.



Şirketlerin çalışanlarına bin liraya kadar vereceği elektrik ve doğalgaz destekleri vergiden düşülecek.



Çalışanlara verilen nakdi yemek yardımları da artık vergi istisnası kapsamında yer alacak.