TBMM’de RTÜK’e 3 yeni üye seçilecek!

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 3 üye seçilecek.

Seçimler, AK Parti, CHP ve Yeşil Sol Parti kontenjanlarına düşen birer üyelik için yapılacak.

AK Parti, mevcut RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile Hayri Genç’i aday olarak bildirirken, CHP, mevcut üye İlhan Taşcı ile Ali Taştan’ın isimlerini sundu. Yeşil Sol Parti ise RTÜK üyesi olarak Necdet İpekyüz ve Abbas Kılıçoğlu’nu aday gösterdi.