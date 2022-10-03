TBMM'de liderler grup toplantısında konuşacak!

Siyasi parti liderleri de tatil nedeniyle ara verdikleri Meclis grup toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirme yapacaklar. İlk toplantı 4 Ekim Salı günü saat 10.45’de MHP’nin. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. MHP'den sonra saat 12.45 de HDP grup toplantısı yapacak, aynı gün öğleden sonra saat 13,30 da ise Anamuhalefet Partisi CHP milletvekilleri tatilde anadolu’nun farklı illerinde yaptıkları haftalık grup toplantısını TBMM’de yapacak.



5 Ekim Çarşamba günü ise öğleden önce İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşacak. Öğleden sonra ise AK Parti TBMM Grup Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 112 gün sonra yeniden yapılacak.

2,5 yıl aradan sonra ilk kez ziyaretçi alınacak

Grup toplantısında 2,5 yıl aradan sonra ilk kez ziyaretçi alınacak. AK Parti Grup Toplantısı'na, Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele tedbirlerinin başladığı Mart 2020'den bu yana ziyaretçi kabul edilmiyordu.

Grup toplantıları TBMM Tv’den canlı olarak yayınlanacak. Grup toplantılarından sonra saat 15.00 te genel kurul yasama çalışmasına başlayacak.

Kanun teklifi

Genel kurulun gündeminde Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi var. TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifli ile internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığına yapılacak, resmi nitelikte kimlik belgesi olarak kabul edilecek.



Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Resmi ilanlar, şartları Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca belirlenecek internet haber sitelerinde de yayımlanacak.

İhaleler, işin yapılacağı yerde çıkan bir gazetenin yanı sıra bir internet haber sitesinde de duyurulabilecek. Milli İstihbarat Teşkilatının faaliyetleri ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak. Genel Kurulda AYM ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçilecek.

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Genel Kurulda görüşülecek.

Genel Kurulda daha sonra Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda 15 Haziran'da kabul edilen teklifle, kurulu alanlarda 150 bin metrekare şartı 100 bin metrekareye, boş alanlarda 200 bin metrekare şartı 150 bin metrekareye düşürülerek, yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli, ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanması amaçlanıyor.

Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan ruhsat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaf olacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetici şirket görevlilerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, 50 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.