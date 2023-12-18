TBMM’de Kürtçe krizi

Ulaştırma ve Altyapı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda DEM Milletvekillerinin Kürtçe konuşması, krize neden oldu. Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’i taraf olmakla suçlayan İYİ Partili Katip Üye Yasin Öztürk, divanı terk etti.

Bütçe görüşmeleri sırasında zaman zaman yaşanan Kürtçe konuşma tartışması ilk defa krize döndü. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in DEM Milletvekillerinin Kürtçe konuşmasına ilişkin AK Parti, MHP ve İYİ Partililerin itirazlarına rağmen uyarıda bulunmadı. Konuya ilişkin yaptığı konuşmada bunun gerekliliğini savunan Önder'e yoğun şekilde tepki geldi.

Anayasa'nın 3.Maddesi çerçevesinde konuşmacıya "Devletin resmi dili Türkçedir" hatırlatması ile TBMM Genel Kurulu'nda resmi dilin kullanımasının Meclis İçtüzüğü gereği şart olduğunun hatırlatılması istendi.

Ancak Önder'in tavrının değişmediğini gören Başkanlık Divanı Katip Üyesi İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Al o zaman kendin oturumu yürüt" diyerek TBMM Genel Kurulu'nu terk etti. Öztürk'ün çıkışıyla beraber Önder başkanlık divanı oluşmadığı için oturumu kapattı. Ardından yaklaşık yarım saat süren görüşmelerin ardından bütçe görüşmeleri tekrar başlandı.