TBMM'de kavgalı oturum!

TBMM'de son günlerde sinirler oldukça gergin.

Uzayan komisyon görüşmeleri ve ağustos ayına sarkan Genel Kurul'un yoğun takvimi milletvekillerini mental olarak yıprattı.

Vergi paketinin Genel Kurul görüşmeleri sırasında DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ile AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu arasında tekmeli yumruklu bir kavga yaşanmış ve kavganın ardından Genel Kurul'a uzunca bir süre ara verilmişti.

Gece geç saatlere kadar süren görüşmeler, milletvekillerinin sinirlerini yıprattı. İYİ PartiBursa Milletvekili Selçuk Tükoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında başlayan sözlü tartışma arbedeye dönüştü.

İYİ Partili milletvekilleri tarafından sakinleştirilen Türkoğlu'na "uyarı" cezası verildi.