TBMM’de film çekimi! AK Partili Serkan Bayram'ın hayatı film oluyor!

Küçükken tarlada yaşanan yangında vücudunun bazı uzuvlarını kaybeden Bayram’ın hayat hikayesi filmleri aratmıyor. Bayram'ın, 1 yaşındayken tarlada yaşanan yangınla hayatının nasıl değiştiği, yaşadığı zorluklar, sıkıntılar, travma ve hayata tutunma öyküsü "Buğday Tanesi" filmiyle beyaz perdeye aktarılıyor.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın yaptığı filmde, Serkan Bayram’ı Kutsi canlandırırken Erkan Bektaş ve Yeliz Akkaya da filmde rol alıyor.

Filmin İstanbul'un ardından Ankara'daki çekimlerine de başlandı. Filmin Ankara ayağında bugün başlayan ve TBMM'de devam eden çekimlerin hafta sonu tamamlanması planlanıyor.

Galası 3 Aralık'ta AKM'de

Filmin 3 Aralık'ta İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gala gösterimi yapılacak.

Hayatını konu alan filme ilişkin açıklamalarda bulunan milletvekili Serkan Bayram, hikayesinin Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Üçören köyünde başladığını söyledi. Bayram, hikayesinin en önemli olayının yaşandığı o güne ilişkin şunları anlattı:

"1 yaşında annem beni tarlaya götürerek gölgelik olsun diye bir ağacın altına koydu. Birden tarla yandı ve ben de yangının içerisinde kaldım. Her tarafım yanmıştı. Ailem beni eşek sırtında Refahiye'ye, Devlet Hastanesi'ne götürüyor. 40 gün yoğun bakımda kalıyorum, 41. günde hayata tutunuyorum... Takdiriilahi, ilk milletvekili seçildiğimde de 41 yaşındaydım."

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1996 yılında mezun olduğunu aktaran Bayram, üniversite yıllarında izlediği "Malcolm X" filminden çok etkilendiğini kaydetti.

Yaşadığı travmayı, topluma faydalı olmak için "Nasıl aşarım?" düşüncesiyle iç dünyasında mücadele verdiğini dile getiren Bayram, "Gençlik yıllarımda millet sormasın diye ellerim cebimde dolaşırdım, ellerimi saklardım. Bu beni yormuştu. 'Yurt dışına gideyim en azından ne konuştuklarını anlamam mutlu olurum.' diye düşündüm. Başvurdum ama kabul edilmedi. Sonra 'Bütün Türkiye beni tanısın, bir defa da öğrensin, bir daha sormasın.' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

"Elenmek zoruma gitti"

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra hakimlik sınavına girdiğini belirten Bayram, sınavda 84 puan almasına rağmen elindeki engeller nedeniyle elendiğini söyledi. Milletvekili Bayram, o günleri şöyle anlattı:

"Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 8. maddesi var. Alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı vücut bozukluğu... Bu maddeden elenmek benim zoruma gitti. İnsanlık onuruna aykırı diye düşündüm. Kamuda geçit olmayınca avukatlık büromu açtım, AK Parti ile 2002'de siyasete girdim. Her kademede görev yaptım. Erzincan milletvekilliği yaptım. Sonrasında İstanbul'dan milletvekilli seçildim. Bu benim içimde ukdeydi. 4. yargı paketi görüşülüyorken Cumhurbaşkanımıza konuyu ilettik, 'Böyle şey mi olur, bunun kalkması lazım.' dedi. Ama bürokrasi direndi. Zar zor 5. yargı paketinde bütün partilerin de desteğiyle bu maddeyi değiştirdik."

"Geliriyle İstanbul'da Engelli Kültür ve Yaşam Merkezi yapacağız"

Filmin İstanbul çekimlerinin tamamlandığını belirten Bayram, "Hafta sonu Ankara'da Meclis'te çekimimiz var. Hakimlik mücadelesine ilişkin çekim kısmı yapılacak." dedi.

Filmin sinema tarihinde bir ilk olacağını dile getiren Bayram, şu ifadeleri kullandı:

"Almanya, İsviçre'de de gösterimin yapılması noktasında talep var. Filmi 7 dilde yapıyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde galamız var. Elde edilen gelirle de İstanbul'da Engelli Kültür ve Yaşam Merkezi yapacağız. Allah'ın izniyle Türkiye'de rol model olacak. Oğlum da anı olarak filmde bir yan rolde oynadı. Bu hayalimdi. 10 milyon engelli insanımız var. Hikayemin onlara umut olmasını istiyorum."