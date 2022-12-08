TBMM’de çocuk istismarına tepki!

TBMM Genel Kurulu’nda da bütçe görüşmelerinde gündeme gelen konuya ilişkin söz alan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini belirtirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin de "Bu tür alçaklıklara müsamaha göstermeyiz. Susarsak insanlığımız yara alır" diye konuştu.

Müfettiş görevlendirildi

Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Olayı şiddetle kınıyorum, sorumluların tamamı en ağır cezayı almalıdır, Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettiş göreve başladı, detaylı inceleme yapılıyor. Hassasiyetle konuyu takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Susarsak insanlığımız yara alır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ortak insanlığımızın değerleri konusunda hiçbirimiz taviz vermeyiz. Bu tür alçaklıklara müsamaha göstermeyiz. İlgili soruşturma ilgili kurumlar ve yargı tarafından yürütülüyor. Alçakça insanlık dışı davranışlara TBMM'de ortak cevap verilmesi gurur verici tavırdır. Hiçbirimiz taviz veremeyiz, mazur gösteremeyiz. Göstermenin karşısında olmak mecburiyetindeyiz. Yargı tarafından sonuna kadar götürülmelidir. Susarsak insanlığımız yara alır diye düşünüyorum."

Asla kabul edilemez, affedilemez

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, bir çocuğun 6 yaşında istismara maruz kaldığı yönündeki bilgilerin, vicdanları derinden sarstığını ifade etti.

Olayın yargıya intikal ettiğini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da davaya müdahil olduğunu hatırlatan Şentop, "Çocuk istismarı, faili kim olursa olsun asla kabul edilemez, affedilemez. Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve sorumluların en ağır cezaları alması için sürecin takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.