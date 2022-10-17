TBMM’de cenaze töreni

Törene, Sın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı.

Sın'ın naaşı, öğle namazının ardından Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1941 yılında Ankara'da doğan Sın, Ankara Ticaret Odası meclis üyeliği ve Türkiye Odalar Birliği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. 17. dönem Muş milletvekili olarak parlamentoya giren Sın, evli ve 3 çocuk babasıydı.