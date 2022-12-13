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TBMM'de bütçe maratonunda 9. gün

TBMM'de 12 gün sürecek bütçe maratonunda bugün hangi bakanlıkların bütçesi görüşülecek?

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 5 Aralık Pazartesi günü Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı. 

Bütçenin 9. günü 13 Aralık Salı günü görüşülecekler şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı.

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