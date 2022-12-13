TBMM'de bütçe maratonunda 9. gün
TBMM'de 12 gün sürecek bütçe maratonunda bugün hangi bakanlıkların bütçesi görüşülecek?
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 5 Aralık Pazartesi günü Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı.
Bütçenin 9. günü 13 Aralık Salı günü görüşülecekler şu şekilde:
Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı.
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