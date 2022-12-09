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TBMM'de bütçe maratonunda 5.gün

TBMM'de 12 gün sürecek bütçe maratonunda bugün hangi bakanlıkların bütçesi görüşülecek?

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 5 Aralık Pazartesi günü Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı. Hafta sonları da dahil kesintisiz 12 sürecek görüşmeler boyunca Meclis'e ziyaretçi alınmayacak. 

Bütçenin 5. günü 9 Aralık Cuma günü görüşülecekler şu şekilde:

Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü.

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