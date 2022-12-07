TBMM'de bütçe maratonunda 3. gün

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 5 Aralık Pazartesi günü Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı. Hafta sonları da dahil kesintisiz 12 sürecek görüşmeler boyunca Meclis'e ziyaretçi alınmayacak.

Bütçenin 3. günü 7 Aralık Çarşamba günü görüşülecekler şu şekilde:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı.