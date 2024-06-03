TBMM'de bu hafta gündem yoğun!

TSK Personel Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu gündemine geliyor.

Teklife göre, askeri mahallerde, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesine yönelik olarak kişilerin üstlerinde, eşyalarında, araçlarında gerekli izinlerin alınmasının ardından önleme araması yapılabilecek.

Yazılı arama emrinin 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulması gerekecek.

Ayrıca terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, bu örgütlerin propagandasını yapan uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilerek TSK ile ilişiği kesilecek.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI MECLİS'TE SUNUM YAPACAK

Yeni haftada komisyonların da önemli mesaileri var. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak.

Karahan, göreve başlamasının ardından Meclis'te milletvekilleriyle ilk kez bir araya gelecek.

HAVALİMANINA GİRİŞTE YENİ ÖNLEMLER

Ulaştırma alanında önemli değişiklikler içeren kanun teklifinin de yeni haftada Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Teklifle, x-ray ve üst arama dedektörüyle aramanın yetersiz kaldığı durumlarda, havalimanı güvenliği yolcuları elle arayabilecek.

Elle aramayı kabul etmeyen yolcuların, geçişine ise izin verilmeyecek.

KURTULMUŞ, TBMM'DE GRUBU OLMAYAN PARTİLERLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında bu hafta Meclis’te grubu bulunmayan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Bu kapsamda 4 Haziran Salı ve 5 Haziran Çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunmayan partilerin genel başkanları ile parti yetkililerini makamında kabul edecek Kurtulmuş, siyasi partilerin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

Numan Kurtulmuş, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin ardından, yaz döneminde partilerin tekliflerini olgunlaştırmasını beklediklerini, ekim ayından sonra, yeni yasama dönemi başladığında içeriğe ilişkin tartışmalara başlanabileceğini belirtmişti.