TBMM'de 23 Nisan oturumu

TBMM Genel Kurulu, yarın Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında 23 Nisan özel gündemi ile toplanacak.

14 Mayıs Seçimlerinde aday göstermeyen 328 vekil, son kez Genel Kurul'da yer alacak.

AK Parti'deki 3 dönem kuralına takılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan oturumunda Genel Kurulu son kez yönetecek.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekili sıfatıyla son kez Genel Kurul'a katılarak konuşma yapacak.