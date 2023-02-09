TBMM ve siyaset gündemi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.

(Kahramanmaraş/12.10-16.00)

TBMM Genel Kurulu, depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nı görüşecek.

(TBMM/14.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı dış ticaret endeksleri ile hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, iki gün sürecek zirve toplantısı için bir araya gelecek.

(Brüksel)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki 5'inci maçında deplasmanda Polonya ile karşılaşacak.

(Sosnowiec/20.00)