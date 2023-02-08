AjansHaber.com.tr Gündem TBMM ve siyaset gündemi

TBMM ve siyaset gündemi

8 Şubat 2023 TBMM ve siyaset gündemi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak.

(Osmaniye/Kahramanmaraş/Adıyaman/09.30-19.00) 

TBMM Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) 

TÜİK, finansal yatırım araçlarının ocak ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, deprem bölgesindeki Osmaniye Kriz Merkezi'nde açıklamalarda bulunacak.

(Osmaniye/12.00) 

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu'ndaki 6. ve son maçında Gaziantep Basketbol, Almanya'nın Hakro Merlins Crailsheim ekibiyle deplasmanda mücadele edecek.

(IIshofen/20.45)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarının 6'ncı ve son haftasında E Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Szczecin/20.00)

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ankara'da deprem!
Enkazdan 47 kişi kurtarıldı
Erdoğan: "912 vatandaşımız hayatını kaybetti"
Afet bölgesinde son durum
45 saat sonra kurtarıldı
Depremin yaşandığı 10 ilde okullar 1 hafta tatil!
10 ilde OHAL kararı!