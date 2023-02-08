TBMM ve siyaset gündemi
8 Şubat 2023 TBMM ve siyaset gündemi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak.
(Osmaniye/Kahramanmaraş/Adıyaman/09.30-19.00)
TBMM Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00)
TÜİK, finansal yatırım araçlarının ocak ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, deprem bölgesindeki Osmaniye Kriz Merkezi'nde açıklamalarda bulunacak.
(Osmaniye/12.00)
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu'ndaki 6. ve son maçında Gaziantep Basketbol, Almanya'nın Hakro Merlins Crailsheim ekibiyle deplasmanda mücadele edecek.
(IIshofen/20.45)
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarının 6'ncı ve son haftasında E Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Szczecin/20.00)
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