TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun açılış törenine katılacak, Vahdettin Köşkü'nde Kosova Başbakanı Albin Kurti’yi kabul edecek, çalışma yemeğinin ardından Kurti ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/15.00/17.30/20.00)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ders Aletleri Yapım Merkezi'nden "Türkiye-KKTC El Ele Daha İleriye Projesi Kapsamında Eğitim Materyalleri Taşıyacak Tırları Uğurlama Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havran Bilim ve Teknoloji Merkezi ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Balıkesir Teknokent'i, Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Balıkesir/15.00/17.00/19.00/19.30)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Küresel Çevre Fonu (GEF) 7. Dönemi Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO Ortak Projelerinin Tanıtım Toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "7. Tematik Kış Kampları Kapanış Töreni"ne video konferans yöntemiyle katılacak, Avrasya Tüneli Kontrol Merkezi'nde basın açıklaması yapacak ve Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu aracın sahibine hediye verecek, Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma ve Altyapı Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/11.00/19.00)

TÜİK, ocak ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.30)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakü ziyareti kapsamında düzenlenecek "Güney Gaz Koridoru 9. Danışma Kurulu Toplantısı"na katılacak.

(Bakü/10.00)

Ukrayna-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi düzenlenecek.

(Kiev)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı kapsamında düzenlenen programa iştirak edecek.

(Ankara/11.00)