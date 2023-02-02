TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Afyon-Şuhut yolu açılış törenine canlı bağlantıyla katılacak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

(Ankara/14.00/15.00)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Başkanı Silvia Del Rosario Giacoppo ile bir araya gelecek.

(Ankara/10.00/16.00)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da 5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışına katılacak.

Oktay, Samsun'da Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda AK Parti İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması'na, Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda "Gönül Coğrafyası Kampı Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00/Samsun/14.30/17.45)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SOL Parti Başkanlar Kurulu üyeleri ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde ayrı ayrı görüşecek.

(Ankara/13.30/14.00)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenecek "5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı" programına katılacak.

(Ankara/14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/09.00)

TBMM'den

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi; İçişleri Komisyonunda, Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Genel Kurulda, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(11.00/14.00/14.00)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Yüzyılı Zirvesi Para Sohbetleri programına katılacak.

(İstanbul/18.30)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi Açılış Töreni ile Türkiye Yüzyılı Zirvesi Para Sohbetleri programına iştirak edecek.

(İstanbul/14.00/17.00)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye Yüzyılı Zirvesi Para Sohbetleri Programı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakanlıkta düzenleyeceği basın toplantısıyla ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/11.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İl Koordinasyon Toplantısı'na ve ardından Şuhut Yolu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Afyonkarahisar/10.00/10.30/14.00)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7. Tematik Kış Kampları etkinliğine katılacak.

(Ankara/16.15)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile Kış Tatbikatı 2023'ün "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip edecek.

(Kars/11.00)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 42. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Kapanış Programı'na katılacak.

(Antalya/10.00)

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ATO Congresium'da düzenlenecek "Ankara Bilim Üniversitesi 5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'na iştirak edecek.

(11.30)