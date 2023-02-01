TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/12.00)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Samsun Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı Teşkilatıyla buluşacak ve Gönül Coğrafyası Kampı kapsamında gençlerle sohbet programına iştirak edecek.

(Samsun/16.00/16.45/17.20/18.40)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Wyndham Otel'de düzenlenecek "Üçüncü Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı"na katılacak.

(Ankara/09.30)

TBMM'den

- AK Parti ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/11.45/10.30/14.00)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, MÜSİAD Ankara Şubesi 25. Olağan Genel Kurulu’na katılacak.

(Ankara/17.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Üniversitesi Üçüncü Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı’na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

​​​​​​​(Washington/22.00)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Tallin)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atakent Birol Hayal Yüzme Havuzu açılışına katılacak, Ümraniye AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edip teşkilat ve Gençlerle Motivasyon Buluşması gerçekleştirecek.

(İstanbul/16.00/17.00/18.00)