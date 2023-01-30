TBMM ve siyaset gündemi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17. İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Toplantısı kapsamında Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjil ve Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Dato Johari Bin Abdul ile ayrı ayrı görüşecek.

(Cezayir)

Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.30)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye-KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu 1. Toplantısı Protokol İmza Töreni'ne katılarak ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Lefkoşa/16.30)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tübitak Temiz Enerji İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü Açılışı ve İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne, Emlak Konut asansör fabrikasının açılışına katılacak, MPG makine fabrikası ile sekizli vinç fabrikasını ziyaret edecek.

(Konya/10.00-15.30)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Azerbaycan'da Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile görüşecek, şehitliklere ve Bakü Devlet Mesleki Sanayi ve Mesleki Eğitim Merkezi'ne ziyarette bulunacak.

(Bakü)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi"ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü Tanıtım Töreni" ile "EKA Asansör Açılış Töreni"ne katılacak.

(Konya/10.00/13.30)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda yer alacak.

(Ankara/10.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane İstasyonu’ndan İstanbul Havalimanı İstasyonu'na metro ile yolculuk yapacak ve basın açıklaması gerçekleştirecek.

(İstanbul/09.30)

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.15)

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Güney Kore'yi ziyaret edecek.

(Seul)

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Güney Kore ziyaretinde Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Savunma Bakanı Lee Jong-sup ile görüşecek, Kore Yarımadası'ndaki jeopolitik riskler konusunda çalışmalar yürüten CHEY Enstitüsü'nde konuşma yapacak.

(Seul)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ATGV Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenecek 42. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nın açılış programına katılacak.

(Antalya/09.00)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 7. Tematik Kış Kampları kapsamında düzenlenecek Diplomat Akademi Kampı'nın açılış programına iştirak edecek.

(Ankara/10.45)