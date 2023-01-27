TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni"ne katılacak, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek toplu açılış törenine iştirak edecek.

(Bilecik/14.00/15.30)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Muhtarlar Buluşması'na ve Mersin Büyükşehir Belediyesi toplu açılış törenine katılacak.

(Mersin/14.00/16.00)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Şehir Buluşmaları Toplantısı'na katılacak, Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek.

(Bursa/11.30/14.15/14.55)

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek basın toplantısı ile Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Vefa Buluşması'na katılacak. Kurtulmuş, "Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Kanaat Önderleri ile İstişare Toplantısı"na iştirak edecek.

(Kütahya/10.30-19.00)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 4. Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.30)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'de Tarım Öğretiminin 177. Yıl Dönümü ve Akademik Başarı Ödül Töreni'ne, sektör ve gençlik buluşmasına katılacak.

(Kahramanmaraş/13.30/14.00/19.30)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, hafızlık icazet törenine katılacak, Karşıyaka Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde namaz kıldıracak, üniversite öğrencileriyle buluşacak.

(Tokat/10.00/10.30/11.30/12.53/16.00)