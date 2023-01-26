TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu'yu kabul edecek.

(Ankara/16.15)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic’i kabul edecek.

(TBMM/11.30/16.00)

Altılı masadaki siyasi partilerin genel başkanlarının katılacağı "Liderler Buluşması" İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılacak.

(Ankara/12.00)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ankara Gençlik Kolları tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek "İlk Oyum Erdoğan’a" programına katılacak.

(Ankara/19.00)

TBMM Genel Kurulunda, ticarete ilişkin düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde özel davetli olarak konuşma yapacak, AB Komisyonunun ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile ayrı ayrı görüşecek.

(Brüksel)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye-Tayland Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı ile Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne ve ortak basın toplantısına katılacak.

(Ankara/12.15/12.45/13.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gemlik-Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katılacak, Yalova Valiliğini ziyaret ederek İl Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek. Bakan Karaismailoğlu, Yalova Belediye Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, Yalova Otogar Kavşağı Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katılacak.

(Bursa/10.30/Yalova/12.00/13.30/15.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yapacak.

(Ankara/10.30)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, Türkiye-Tayland İkinci Ortak Eylem Planı’nın imza töreninin ardından açıklama yapacak.

- Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.45/14.00)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Niksar Ulucami’de Regaip Gecesi programına katılacak.

(Tokat/18.15)