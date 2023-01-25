TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) tarafından Bilkent Otel'de düzenlenecek "Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Semineri"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

TBMM'den

- İYİ Parti Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/10.30/14.00)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin açılış törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Düzce Merkez Bölgesi Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret ederek şoförlerle bir araya gelecek.

(Düzce/13.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile aynı aya ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri ile Kasım 2022 dönemi katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da temaslarda bulunacak.

(Lefkoşa)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Yapay Zeka Çağında Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" programına katılacak.

(Ankara/11.45)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VakıfBank Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti ile Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanan Kars'ın Dikme köyündeki kız voleybol takımıyla VakıfBank Spor Sarayı'nda bir araya gelecek.

(İstanbul/17.00)