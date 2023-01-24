TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tarihi salonunda düzenlenecek Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/19.00)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci yazar Uğur Mumcu için 30 yıl önce suikasta uğradığı evinin önünde düzenlenecek anma törenine ve partisinin TBMM Grup Toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/12.20/TBMM/13.30)

TBMM'den

- MHP ve HDP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, ticarete ilişkin düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

- Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/10.45/12.45/15.00/15.00/15.00)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Valiliği ziyaret edecek, Kızılay İzmir Toplum Merkezi Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni ile İş Dünyası ile Buluşma programına katılacak.

(İzmir/12.00/13.00/14.00)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Tarımın Yeni Yüzyılı Üretime Gönül Verenler” Ödül Töreni ile MÜSİAD Adana 24. Olağan Genel Kurulu toplantısına iştirak edecek.

(Adana/16.30/18.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 yıl (3640 gün) vadeli devlet tahvilinin ilk ihracı ile 5 yıl (1820 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satış ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı’nda konuşma yapacak, toplantı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Taşkent)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Atatürk Kültür Merkezi'nde Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Spor Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/18.00)