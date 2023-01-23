TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Kadim Doğrular Işığında Yenilikçi Aile Politikaları Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TEM Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı ile KOM Stratejik Araştırmalar Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Antalya/09.30/10.30)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gölbaşı Mogan Uygulama Oteli'nde düzenlenecek Akran Zorbalığını Önlemede Bütüncül Okul Yaklaşımı Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tuzla'daki bir otelde düzenlenecek "Türk Dünyası 2040 Vizyonu Türk Dünyası ile Birlikte Büyüyen Türkiye Çalıştayı"na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İncirli'deki İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde "Esnaflar Dijitalleşiyor Projesi" toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konut finansmanına ilişkin kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İçmesuyu ve Atıksu Yönetimi Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın 3. çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm ile ocak ayı tüketici güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)