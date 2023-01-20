TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenecek Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programına katılacak.

(İstanbul/15.00/19.00)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15. Dönem Sakarya Milletvekili Dr. Nadir Latif İslam'ın Orhan Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak, Sakarya Valiliğini ziyaret edecek.

(Sakarya/13.16-16.00)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye Mezunları Forumu" kapsamında düzenlenen Türkiye Mezunları Ödülleri programına katılacak.

(İstanbul/17.00)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Merkezi'nde görüşecek, Parti Meclisi toplantısında yer alacak.

(Ankara/11.00/13.00)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Barış Sitesi'ni ve Rızabey Apartmanı'nı ziyaret edecek, Bayraklı rezerv alanında incelemelerde bulunacak, MÜSİAD İnsan Odaklı ve Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Ana Temalı Türkiye İstişare Toplantısı'na katılacak.

(İzmir/11.00-14.30)

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, partisinin il başkanlığınca düzenlenecek Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı ve Vefa Buluşması'na katılacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle istişare toplantısı yapacak.

(Ordu/11.45-17.30)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İş Dünyası Buluşması programına katılacak.

(Kocaeli/15.30-18.30)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Üretim Teknolojileri Girişim Hızlandırma Programı” 5G @Endtech Demoday'a iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, engelli vatandaşlarla "Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Erişilebilirlilik Deneyimi" gerçekleştirecek ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.45)

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi ile Kasım 2022 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılacak "Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne ve "Kadın Kooperatifleri Buluşması"na iştirak edecek.

(Lefkoşa)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 77. Dönem Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile görüşecek.

(New York)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı"na katılacak.

(Almanya)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Küresel Gıda ve Tarım Forumu'na katılmak üzere geldiği Almanya'da, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Berlin Bölge Başkanlığı tarafından organize edilen "Türkiye Yüzyılı" konulu programa katılacak, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Berlin)

İsviçre'nin Davos kasabasında "Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği" temasıyla düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sona erecek.

(Davos)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Mezunları Forumu"na iştirak edecek.

(İstanbul/11.30)

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 19 milyon öğrenci, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak.