TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak.

(Ankara/14.00)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-Sudan Protokol İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.30)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ticaret ve sanayi odaları ile Balıklı Meydanı'nda esnafa ziyarette bulunacak, "Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması" ve "Gençlik Buluşması"na katılacak.

(Gaziantep/10.00-15.00)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı Celal Bayar Köşkü'nde ziyaret edecek.

(Ankara/11.00/15.00)

TBMM'den

- Genel Kurulda, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Ulusal Enerji Planı" ve "Türkiye Hidorjen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası"nı kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/14.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, Amasya Badal Tüneli açılış törenine katılacak.

(Amasya/11.45/14.00)

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

TCMB, aralık ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, dördüncü gününde liderlerin konuşmaları ve oturumlarla devam edecek.

(Davos)

Yükseköğrenimlerini Türkiye'de tamamlayarak ülkelerinde üst düzey görevlerde ve başarılı alanlarda çalışan "Türkiye Mezunları", Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca gerçekleştirilecek "Türkiye Mezunları Forumu"nda bir araya gelecek.

(İstanbul/09.00)