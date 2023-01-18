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TBMM ve siyaset gündemi

18 Ocak 2022 TBMM ve siyaset gündemi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/12.00) 

TBMM'den

- İYİ Partinin grup toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.30/14.00) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

​​​​​​​(Ankara/10.00)

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, ikinci gününde liderlerin konuşmaları ve oturumlarla devam edecek.

(Davos) 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Çevrimiçi Medyada Nefret Söylemiyle Mücadele Paneli"ne katılacak.

(Ankara/10.00) 

 

 

 

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