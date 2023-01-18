TBMM ve siyaset gündemi
18 Ocak 2022 TBMM ve siyaset gündemi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
(TBMM/12.00)
TBMM'den
- İYİ Partinin grup toplantısı gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda, Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/10.30/14.00)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.
(Ankara/10.00)
İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, ikinci gününde liderlerin konuşmaları ve oturumlarla devam edecek.
(Davos)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Çevrimiçi Medyada Nefret Söylemiyle Mücadele Paneli"ne katılacak.
(Ankara/10.00)