TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/16.00)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TOBB Sosyal Tesisleri'nde "Mesleki Beceri Seferberliği Protokol İmza Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

TBMM'den

- MHP ve HDP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda sözleşmeli kamu personeline kadro verilmesini öngören kanun teklifi görüşülecek.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda ticarete ilişkin "torba" kanun teklifi ele alınacak.

(TBMM/10.45/12.45/15.00/15.30)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Akşam Future&Trends Summit 2023" programına katılacak.

(İstanbul/09.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı T15-T16 tünellerinde ve Yahşihan Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(Kırıkkale/11.00/13.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022 dönemi konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 ay vadeli hazine bonosu ile 2 yıl vadeli tahvilin yeniden ihracını yapacak.

(Ankara)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini ve konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında Çekya'da Savunma Bakanlığını ziyaret edecek. Askeri törenle karşılanacak Akar, Savunma Bakanı Jana Cernochova ile bir araya gelecek, Başbakan Petr Fiala ile görüşecek.

(Prag)

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu, ikinci gününde liderlerin özel konuşmaları ve oturumlarla devam edecek.

(Davos)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Türkiye Kitabı Tanıtımı ve Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye Programı"na katılacak.

(Ankara/11.45)