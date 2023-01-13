TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katılacak.

- Açılış törenine TBMM

Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çardak ve Bozkurt Muhtar Buluşması programları, Bozkurt Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali Açılışı, Merkezefendi, Serinhisar, Babadağ ve Honaz Belediyeleri Toplu Açılış Töreni ile Kadın Buluşması, Gençlik Buluşması ve Kanaat Önderleri Buluşması programlarına katılacak.

(Denizli/10.30-19.30)

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İl Emniyet Müdürleri Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilim Güngören Merkezi'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi kapsamında Konya ili genelinde uygulamaya alınan Gelir Koruma Sigortası’nın lansman toplantısına iştirak edecek.

(Konya/14.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.30)

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

​​​​​​​(Ankara/10.00)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/15.30)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşecek, Stipendium Hungaricum Burs Programı Mutabakat Zaptı'nı imzalayacak, Eğitimden Sorumlu İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile bir araya gelecek.

(Budapeşte)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun Türk futbolunun kısa, orta ve uzun vadeli strateji planının oluşturulması için başlatacağı "The Game Plan" çalıştayının açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00)