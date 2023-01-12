TBMM ve siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE ve Yenilik Atılımı" Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.30)

TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri ile Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği" konulu uluslararası konferansta, "Dijitalleşmenin İnsan Haklarına Etkileri" konulu oturuma katılacak.

(Ankara/09.00)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ilgili bakanların, Türk ve Kamboçyalı iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek "Yuvarlak Masa Toplantısı"na katılacak.

(Punom Pen)

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Finlandiya-Türkiye İş Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak, Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Skinnari, Ekonomik İşler Bakanı Mika Lintila ile Ulaştırma ve İletişim Bakanı Timo Harakka'yla görüşecek.

(Helsinki)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

​​​​​​​(Ankara/14.30)

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı ciro, perakende satış ve dış ticaret endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda'da mevkidaşı Vincent Biruta ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Kigali)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitliğini ziyaret edecek.

(Budapeşte)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Türk sporuna yükseköğretimde yüzde yüz destek programı imza töreni ile "100. Yılda Milli Mücadele ve Kıbrıs Türkü" sergisinin açılışına katılacak. Çetinkaya Taksim Sahası'nda inceleme yapacak Kasapoğlu, bilim merkezi ve zeka oyunları merkezini ziyaret edecek.

(KKTC/13.30-17.00)